Агент Бекао: Мы не будем общаться с другим клубом, пока ЦСКА не закроет переговоры Бразилец не может договориться с ЦСКА о контракте.

Агент Фернандо Терчейро, представляющий интересы защитника ЦСКА Родриго Бекао, рассказал о том, как идут переговоры с клубом о заключении контракта.

«Ситуация с Родриго следующая: на данный момент у нас пока нет соглашения по зарплате с ЦСКА, – приводит «Чемпионат.com» слова Терчейро. – Однако мы не будем разговаривать с другим клубом, пока ЦСКА не закроет переговоры с нами.

ЦСКА открыл окно в Европу для Бекао, поэтому клуб заслуживает нашего уважения».

Напомним, Бекао выступает за ЦСКА на правах аренды, которая рассчитана до 30 июня. Права на 23-летнего бразильца принадлежат «Байи». Ранее стало известно, что на защитника претендует «Удинезе».

Бекао провел 34 матча за ЦСКА и заработал десять желтых карточек.