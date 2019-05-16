«Завершивший карьеру» Яя Туре перейдет в китайский клуб

Экс-полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре подпишет контракт с клубом второй китайской лиги «Циндао Хайню». Партнером ивуарийца по команде будет португальский форвард Рикардо Ваш Те, известный по выступлениям за «Вест Хэм», а тренирует «тигров» испанец Жорди Виньялс, ранее работавший с дублем «Барселоны».
«Циндао» основан в 2013 году. Его высшее достижение – четвертое место во втором дивизионе чемпионата Китая.
Яя Туре – чемпион Греции, Испании, Англии, победитель Лиги чемпионов и чемпион Африки-2015. Ранее агент футболиста Дмитрий Селюк сообщил, что Туре завершит карьеру и станет тренером. Чуть позже 36-летний хавбек опроверг эту информацию.
Туре находится в статусе свободного агента с декабря 2018 года. Его последним клубом был пирейский «Олимпиакос».
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