Лондонский «Арсенал»: Разделяем опасения наших поклонников относительно Баку

Лондонский «Арсенал» опубликовал на своем официальном сайте заявление с критикой УЕФА. «Канониры» недовольны, что финал Лиги Европы-2018/19 пройдет в Баку, а клубу выделили всего 6000 билетов.
«Каждый в «Арсенале» рад выходу в финал Лиги Европы и с нетерпением ждет матча с «Челси» 29 мая.
Тем не менее мы разочарованы, что из-за транспортных ограничений УЕФА может предоставить «Арсеналу» максимум 6000 билетов на стадион вместимостью более 60 000 человек. И пока неизвестно, смогут ли эти 6000 болельщиков «Арсенала» посетить матч, учитывая сложность подобного путешествие.
У нас продано 45 000 абонементов. Это неправильно, что огромное число поклонников не сможет посетить матч из-за выбора места проведения финала с таким ограниченным транспортным обеспечением.
Мы получили много жалоб от наших поклонников по этому поводу и полностью разделяем их опасения.
От имени болельщиков мы хотели бы понять критерии, по которым выбираются места проведения финальных матчей и как при этом учитываются требования фанатов.
На будущее мы настоятельно призываем УЕФА учитывать в первую очередь логистику и пожелания болельщиков. Будем рады присоединиться к любым будущим дискуссиям, чтобы избежать повторения подобной ситуации», — говорится в заявлении.
Отметим, что самый дешевый билет из Лондона в Баку стоит около 24 000 рублей.
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