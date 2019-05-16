Систему VAR будут использовать в финале Лиги Европы - Советский спорт
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16 мая 2019 14:47ФутболЛипкин Антон

Систему VAR будут использовать в финале Лиги Европы

«Арсенал» и «Челси» сыграют 29 мая в Баку.

Система VAR (видеопомощи арбитрам) будет использована в финале Лиги Европы, в котором сыграют английские «Арсенал» и «Челси», сообщает официальный сайт УЕФА.

Этот матч станет первым в истории турнира, в котором судьи смогут прибегать к видеоповторам.

Напомним, финал «Арсенал» – «Челси» пройдет 29 мая на стадионе «Олимпийский» в Баку.

Главным арбитром матча станет итальянец Джанлука Рокки. Помогать ему будут Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли, четвертым арбитром назначен Даниэле Орсато.

Ранее система VAR использовалась в матчах плей-офф Лиги чемпионов.

Добавим, что победитель Лиги Европы получит прямую путевку в Лигу чемпионов.

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