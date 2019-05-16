Сергей Кирьяков: «Арсенал» хотел и должен был проходить «Урал»

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков высказался об ответном матче ½ финала Кубка России между «Арсеналом» и «Уралом» (2:2) в Туле.
«Удивил матч «Арсенал» – «Урал», – приводит «Евро-футбол.ру» слова Кирьякова. – Я думал, что на фоне последних удачных игр туляков, результат будет другой.
Весной «Арсенал» набрал ход в чемпионате, забрался достаточно высоко и претендует на попадание в Лигу Европы. Преимущество «Урала» в один мяч в первом матче было вполне преодолимо, тем более на своем поле, при своих болельщиках.
Было видно, что «Арсенал» хотел и должен был проходить «Урал». Но Кубок – это отдельная история. Здесь все карты заново замешаны. Много непредсказуемых результатов. К сожалению для туляков, они не смогли выйти в финал и обеспечить себе участие в Лиге Европы».
Напомним, первый матч в Екатеринбурге завершился в пользу «Урала» (1:0).
Таким образом, в финале турнира 22 мая в Самаре сыграют «Локомотив» и «Урал».
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