Галактионов назвал состав молодежной сборной России с Чехией - Советский спорт
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16 мая 2019 15:36ФутболЛипкин Антон

Галактионов назвал состав молодежной сборной России с Чехией

На сбор в Австрии вызваны 23 игрока.

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов назвал состав команды на товарищеский матч с Чехией, сообщает официальный сайт РФС.

Молодежная сборная России:

вратари: Денис Адамов («Краснодар-2»), Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»);

защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Никита Калугин («Сочи»), Данил Круговой («Уфа»), Иван Лапшов («Казанка»), Михаил Лысов («Локомотив»), Алексей Татаев («Млада-Болеслав», Чехия);

полузащитники: Илья Визнович («Луч»), Данил Глебов («Ростов»), Максим Глушенков, Александр Ломовицкий, Наиль Умяров (все – «Спартак»), Артем Голубев, Магомед-Шапи Сулейманов, Данила Уткин (все – «Краснодар»), Леон Мусаев («Зенит»), Роман Тугарев («Локомотив);

форварды: Вячеслав Грулев («Динамо»), Иван Игнатьев («Краснодар»), Артур Сагитов («Рубин»).

Напомним, матч с Чехией состоится 5 июня в рамках сбора в Австрии, который пройдет с 30 мая по 6 июня.

В сентябре молодежная сборная России стартует в отборочном турнире Евро-2021, в котором команда попала в группу 5 с Сербией, Польшей, Болгарией, Латвией и Эстонией.

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