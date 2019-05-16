Михаил Галактионов: Учитывая, что Обляков в сборной России, решили привлечь Умярова

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал состав команды, вызванный на сбор в Австрии.
«По сравнению с первым сбором в Испании, произошли небольшие изменения в составе команды, – приводит слова Галактионова официальный сайт РФС. – По согласованию со Станиславом Черчесовым Иван Обляков включен в расширенный список национальной сборной России.
Защитник Сергей Бородин готовится к плановому хирургическому вмешательству, вратарь Иван Ломаев и защитник Николай Рассказов травмированы. Помимо этого, полузащитник Константин Кучаев, на которого мы рассчитываем, проходит реабилитацию в клубе. Недавно он начал работать в общей группе, но мы не стали его вызывать сейчас. Хотим, чтобы он полностью здоровым подошел к старту европейского отбора.
Алексей Татаев имеет постоянную игровую практику в клубе «Млада-Болеслав», мы отреагировали на это. В отсутствие Сергея Бородина решили дать шанс другому игроку, который может безболезненно влиться в коллектив и усилить внутрикомандную конкуренцию. Что касается Наиля Умярова, то он был капитаном юношеской сборной России (игроки 2000 года рождения), сейчас выходит на поле в матчах РПЛ. Учитывая, что Иван Обляков находится в расширенном списке национальной сборной России, мы решили привлечь Умярова, познакомиться с ним, дать ему новый вызов. Похоже обстоит ситуация и с Артуром Сагитовым – он получает игровую практику в матчах за «Рубин» в РПЛ, и мы хотим увидеть, как он будет выглядеть в тренировочном процессе».
Напомним, сбор в Австрии пройдет с 30 мая по 6 июня, а 5 июня состоится товарищеский матч с Чехией.
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