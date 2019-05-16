Федотов дисквалифицирован на один матч за толчок игрока «Урала» Тренер вратарей «Оренбурга» Захарчук пропустит три матча.

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов дисквалифицирован на один матч премьер-лиги решением КДК РФС за то, что после игры 28-го тура с «Уралом» (2:2) на стадионе «Газовик» толкнул игрока соперника Дениса Полякова.

«Тренера заслушали, он не отрицал этого, – приводит «Р-Спорт» слова главы КДК Артура Григорьянца. – КДК увидел в его действиях умышленный толчок, Федотов дисквалифицирован на один матч чемпионата России».

Кроме того, на три матча дисквалифицирован тренер вратарей «Оренбурга» Платон Захарчук, который в подтрибунном помещении оскорблял судейскую бригаду Алексея Еськова.

В двух оставшихся матчах сезона «Оренбург» сыграет в гостях с «Уфой» (18 мая) и дома со «Спартаком» (26 мая).