Федотов дисквалифицирован на один матч за толчок игрока «Урала»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов дисквалифицирован на один матч премьер-лиги решением КДК РФС за то, что после игры 28-го тура с «Уралом» (2:2) на стадионе «Газовик» толкнул игрока соперника Дениса Полякова.
«Тренера заслушали, он не отрицал этого, – приводит «Р-Спорт» слова главы КДК Артура Григорьянца. – КДК увидел в его действиях умышленный толчок, Федотов дисквалифицирован на один матч чемпионата России».
Кроме того, на три матча дисквалифицирован тренер вратарей «Оренбурга» Платон Захарчук, который в подтрибунном помещении оскорблял судейскую бригаду Алексея Еськова.
В двух оставшихся матчах сезона «Оренбург» сыграет в гостях с «Уфой» (18 мая) и дома со «Спартаком» (26 мая).
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