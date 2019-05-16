Федотов дисквалифицирован на один матч за толчок игрока «Урала» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 мая 2019 16:09ФутболЛипкин Антон

Федотов дисквалифицирован на один матч за толчок игрока «Урала»

Тренер вратарей «Оренбурга» Захарчук пропустит три матча.

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов дисквалифицирован на один матч премьер-лиги решением КДК РФС за то, что после игры 28-го тура с «Уралом» (2:2) на стадионе «Газовик» толкнул игрока соперника Дениса Полякова.

«Тренера заслушали, он не отрицал этого, – приводит «Р-Спорт» слова главы КДК Артура Григорьянца. – КДК увидел в его действиях умышленный толчок, Федотов дисквалифицирован на один матч чемпионата России».

Кроме того, на три матча дисквалифицирован тренер вратарей «Оренбурга» Платон Захарчук, который в подтрибунном помещении оскорблял судейскую бригаду Алексея Еськова.

В двух оставшихся матчах сезона «Оренбург» сыграет в гостях с «Уфой» (18 мая) и дома со «Спартаком» (26 мая).

18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
15/05 23:45Хоккей
Супергол Овечкина и новая драма Словакии. Очень крутой день на ЧМ-2019! (видео)Италия никак не может забросить первую шайбу на турнире, а британцы дали бой США.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
16/05 16:53Теннис
Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в это признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
16/05 11:00Футбол
«Челси» войдет в новый сезон без Азара и Сарри. Но с Пулишичем… и Лэмпардом?Вопрос об отставке нелюбимого болельщиками Сарри практически решен. На его место прочат Лэмпарда. В период трансферного бана ему придется тяжело.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
16/05 08:00Бокс
Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
15/05 21:30Футбол
Карпин опять не смог обыграть Семина. «Локомотив» вышел в финал Кубок РоссииЖелезнодорожники гроссмейстерски ликвидировали преимущество соперника, добытое ростовчанами в первом матче, и уверенно прошли в финал Кубка России.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
15/05 18:00Футбол
Леонид Калошин: Проблема для VAR в России – не Иванов, а финансированиеПока видеоповторы используются судьями только в матчах решающих стадий Кубка России, но не за горами распространение VAR во всем нашем футболе.
15/05 23:30Хоккей
Рекорд! Сборная России одержала свою самую крупную победу в истории – 10:0Овечкина и Кузнецова прорвало! Оба забивали и отдавали. А Василевский засушил сухарь. Так крупно сборная России на ЧМ не побеждала.
15/05 12:00Футбол
«Сними нашу футболку!». Гризманн попрощался с «Атлетико» и дико разозлил фанатовФранцузский нападающий еще никуда не перешел, но уже попрощался с «Атлетико».
15/05 11:15Хоккей
Эта сборная сольет чемпионат мираАвтор «Советского спорта» объясняет, какие нюансы уже сейчас наталкивают его к пессимистичным прогнозам.
16/05 09:15Хоккей
Тарасенко наконец-то расчехлил свою пушку. Но «Шаркс» все равно победилиПобедный гол «Сан-Хосе» забил после нарушения правил.
16/05 16:00Хоккей
Зачем нам смотреть на этот шлак на чемпионате мира. Колонка Виталия СлавинаОбозреватель «Советского спорта» – о расколе в мировом хоккее, который только усугубляется.
Новости
17:05 Футбол Курбан Бердыев: Достаточно две игры хорошо провести, чтобы достойно закончить сезон
16:57 Хоккей «Трактор» продлил контракты с Исаевым и Шаровым
16:56 Футбол «МЮ» выделит Сульшеру 200 миллионов фунтов на трансферы
16:49 Футбол «Динамо» представит на матче с «Арсеналом» новый гимн клуба
16:41 Футбол «Порту» планирует побить трансферный рекорд «Бенфики»
16:40 Валттери Боттас: В Монако полностью отдам себя в третьем сегменте квалификации
16:34 Хоккей Крэйг Мактавиш: Был заинтересован, чтобы тренировать в КХЛ
16:31 Хоккей Юрий Яковлев: Мактавиш разделяет стратегию клуба на привлечение своих воспитанников
16:28 Футбол Источник: У Бердыева предложения от двух клубов РПЛ
16:25 Футбол «Локомотив» будет номинальным хозяином финала Кубка России
16:18 Хоккей Бренден Диллон: Торнтон – настоящий лидер «Сан-Хосе», великий игрок
16:17 Хоккей 40-летний Марков не исключает возвращения в НХЛ
16:12 ММА Алексей Олейник: В боевом самбо разрешены борьба и удары, мне это пришлось по душе
16:09 Футбол Федотов дисквалифицирован на один матч за толчок игрока «Урала»
16:02 ММА Алексей Олейник: Если пошел в профессиональный спорт, обязательно убиваешь здоровье
15:58 Хоккей «Локомотив» вернул Лазушина
15:55 Футбол Боккетти вернулся в общую группу «Спартака»
15:50 Футбол Адвокат: Мамаев абсолютно спокоен и рассчитывает на законное решение по апелляции
15:44 Футбол Экс-спартаковец Веллитон стал чемпионом ОАЭ
15:43 Футбол Михаил Галактионов: Учитывая, что Обляков в сборной России, решили привлечь Умярова
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика