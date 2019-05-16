«Локомотив» будет номинальным хозяином финала Кубка России

«Локомотив» стал номинальным хозяином финала Кубка России с «Уралом» по итогам жеребьевки, которая состоялась в четверг в Москве, сообщает официальный сайт РФС.
Накануне «Локомотив» победил «Ростов» (2:0) в ответном матче ½ финала в Ростове-на-Дону, а «Урал» сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2) в Туле.
Таким образом, во второй раз за последние три года «Локомотив» и «Урал» сыграют в финале Кубка России. В сезоне-2016/2017 красно-зеленые одержали победу в Сочи со счетом 2:0.
Отметим, что команды также сыграют 19 мая в Екатеринбурге в предпоследнем туре премьер-лиги.
Финал Кубка России пройдет 22 мая на «Самара Арене».
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