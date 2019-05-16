Курбан Бердыев: Достаточно две игры хорошо провести, чтобы достойно закончить сезон

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев высказался о предстоящем матче 29-го тура премьер-лиги с «Анжи».
– Я уже говорил, что у каждой команды бывают провальные матчи, – приводит слова Бердыева официальный сайт клуба. – У нас их было два – это ЦСКА и «Локомотив». Видимо, то, что ребята пытались хорошо сыграть в Москве, отложилось. Сейчас готовимся с пониманием того, что достаточно две игры хорошо провести, чтобы достойно закончить сезон. Понимание этого есть, вижу, что ребята переживают по результату прошедшей игры. Но то, что случилось, то случилось.
– Вы пытались воспитать молодых игроков. Что с ними?
– В нашей ситуации нужно было идти на какие-то жертвы. Не давал бы я Сагитову время, не давал бы Степанову? Немножко подсел Абдуллин, к сожалению. Были бы мы на одно-два места выше. Что бы изменилось? Была возможность дать поиграть молодым, мы ей воспользовались. Мы понимали, что будут ошибки: и существенные, и роковые. Все это понимали, но мы умышленно на это шли. Чтобы был какой-то опыт, опыт который необходим для становления молодых ребят.
Напомним, в предыдущем туре «Рубин» потерпел поражение от «Локомотива» (0:4).
Матч «Рубин» – «Анжи» пройдет 20 мая на «Казань Арене». Начало – 19:00 (мск). За два тура до окончания чемпионата «Рубин» занимает десятое место.
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