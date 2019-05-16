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16 мая 2019 17:58ФутболКоноплев Александр

Мак может покинуть «Зенит»

Но есть вариант с продлением контракта.

Полузащитник Роберт Мак может уйти из петербургского «Зенита» в летнее трансферное окно, сообщил агент футболиста Юрай Венглош.

В 2019 году 28-летний словак, который ранее выступал за «Нюрнберг» и ПАОК, впервые в своей карьере стал чемпионом.

– Мне очень приятно, что Роберт выиграл этот очень ценный титул. Российская лига поднялась и стала довольно приличной, но в ней есть лимит на легионеров, а у «Зенита» классные иностранцы. Сергей Семак подтвердил мне, что доволен Робертом, но ему приходилось ротировать состав. Важно, что «Зенит» будет играть в Лиге чемпионов этим летом. У Робо еще один год по контракту, но в то же время ему нужно регулярно играть. Я общаюсь со спортивным директором клуба, и в ближайшее время решим, продлим ли мы текущий контракт или оформим трансфер. В течение двух или трех недель все должно прояснится, – сказал Венглош в интервью Sport.sk.

Полузащитник в сезоне-2018/19 сыграл за «Зенит» 33 матча во всех турнирах и забил шесть мячей.

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