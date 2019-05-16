Ролик к матчу «Крылья Советов» – «Спартак» в стиле сериала «Санта-Барбара» (видео) - Советский спорт
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16 мая 2019 18:42ФутболКоноплев Александр

Ролик к матчу «Крылья Советов» – «Спартак» в стиле сериала «Санта-Барбара» (видео)

Ваша бабушка оценила бы этот ролик.

«Крылья Советов» представили промо-ролик к матчу 29-тура российской премьер-лиги против «Спартака». Видео стилизованно под опенинг популярного в 1990-х годах сериала «Санта-Барбара».

Матч «Крылья» – «Спартак» пройдет 18 мая на «Самара Арене». Начало в 20.00 мск.

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