Ролик к матчу «Крылья Советов» – «Спартак» в стиле сериала «Санта-Барбара» (видео)

«Крылья Советов» представили промо-ролик к матчу 29-тура российской премьер-лиги против «Спартака». Видео стилизованно под опенинг популярного в 1990-х годах сериала «Санта-Барбара».
Матч «Крылья» – «Спартак» пройдет 18 мая на «Самара Арене». Начало в 20.00 мск.
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