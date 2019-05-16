Гончаренко рассказал, как его план на игру Гвардиола разгадал за минуту

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о самом памятном поражении. Оно случилось в матче Лиги чемпионов БАТЭ – «Барселона». Борисовцы, которыми руководил Гончаренко, проиграли со счетом 0:5.
– Отмечу прежде всего матч БАТЭ – «Барселона». Мы чрезмерно загрузили команду информацией. Полагаю, никто из современных клубов не приблизился к тому футболу, который показывали Хави, Иньеста и Месси. Против той «Барселоны» играть было невозможно. У нас был план, а Гвардиола постоял у кромки первую минуту, понял, как мы расположились на поле, и мгновенно внес правки: отправил Кейта в нападение, а Дани Алвесу прокричал: «БАТЭ через левый фланг намерен атаковать, останься там!» В итоге весь наш план рухнул, мы уступили 0:5. До сих пор помню, как было стыдно, – сказал Гончаренко в интервью еженедельнику «Футбол. Хоккей».
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