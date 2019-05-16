Полузащитник «Аякса» Мазрауи признан лучшим молодым игроком чемпионата Голландии - Советский спорт
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16 мая 2019 19:43Футбол

Полузащитник «Аякса» Мазрауи признан лучшим молодым игроком чемпионата Голландии

Хавбек «Аякса» Нуссаир Мазрауи получил приз лучшему молодому игроку чемпионата Голландии по итогам сезона-2018/19.

Напомним, что 21-летний марокканский полузащитник провел 28 матчей за «Аякс» в чемпионате и записал на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи.

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