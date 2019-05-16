Геннадий Орлов: С «Ростовом» Азмун точно не будет играть У Чалова появился шанс.

Известный телекомментатор Геннадий Орлов рассказал о проблемах со здоровьем у нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. По этой причине форвард пропустит матч 29-го тура чемпионата России против своей бывшей команды – «Ростова».

– Пока неизвестно, будет ли играть Азмун с «Енисеем». Он улетел в Иран, ему все время бьют по голеностопу. С «Ростовом» он точно не будет играть. Семак говорил, что пятерым футболистам «Зенита» даст отдохнуть, но кому, пока неизвестно, – передает слова Орлова Sport24.ru.

Отметим, что Азмун и Федор Чалов из ЦСКА возглавляют список лучшим бомбардиров премьер-лиги. На их счету по 12 голов.