Сегодня открылось летнее трансферное окно в АПЛ

С 16 мая клубы АПЛ могут осуществлять внутренние английские трансферы.
Оформление переходов игроков из других национальных ассоциаций станет возможно только начиная с 11 июня после открытия доступа к системе FIFA Transfer Matching System (TMS). На данный момент трансферных сделок не зарегистрировано.
Закроется летнее трансферное окно 8 августа, ровно за один день до старта нового сезона.
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