Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес выбыл из-за травмы до конца сезона-2018/19, передает ТАСС. Он не сыграет в двух оставшихся матчах чемпионата России и пропустит финал Кубка России 22 мая.
Немец получил травму в ответном полуфинальном матче Кубка России против «Ростова» (2:0).
«Хеведес выбыл до конца сезона», – сказали в пресс службе.
На счету футболиста 26 встреч за «Локомотив» в различных турнирах, в которых он забил четыре мяча.
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