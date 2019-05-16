Хеведес выбыл до конца сезона - Советский спорт
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16 мая 2019 20:37ФутболКоноплев Александр

Хеведес выбыл до конца сезона

Сроки восстановления неизвестны.

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес выбыл из-за травмы до конца сезона-2018/19, передает ТАСС. Он не сыграет в двух оставшихся матчах чемпионата России и пропустит финал Кубка России 22 мая.

Немец получил травму в ответном полуфинальном матче Кубка России против «Ростова» (2:0).

«Хеведес выбыл до конца сезона», – сказали в пресс службе.

На счету футболиста 26 встреч за «Локомотив» в различных турнирах, в которых он забил четыре мяча.

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