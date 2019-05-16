«Ньюкасл» и «Вулверхэмптон» заинтересованы в покупке Рондона - Советский спорт
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16 мая 2019 20:46Футбол

«Ньюкасл» и «Вулверхэмптон» заинтересованы в покупке Рондона

Нападающий «Вест Бромвича» Саломон Рондон, выступавший в завершившемся сезоне на правах аренды за «Ньюкасл», может продолжить играть в АПЛ.

Как сообщает Daily Mail, главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес хотел бы сохранить футболиста, но прежде чем ратифицировать бюджет на будущий сезон, испанцу предстоит в четверг встретиться с владельцем клуба Майком Эшли, чтобы обсудить свое будущее в команде.

Напомним, что у «Ньюкасла» закончился срок арендного соглашения с «Вест Бромвичем», но осталось право на выкуп 29-летнего форварда за 16,5 миллионов фунтов.

По информации издания, в переходе венесуэльца также заинтересован «Вулверхэмптон».

Добавим, что в завершившемся чемпионате Англии Рондон провел 32 матча за «Ньюкасл», записав на свой счет 11 голов и 8 результативных передач.

Отметим также, что «Вест Бромвич» не смог в текущем сезоне пробиться в АПЛ, уступив по сумме двух встреч в полуфинале плей-офф чемпионшипа «Астон Вилле».

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