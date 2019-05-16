Ассоциация европейских лиг выступила против изменений в европейских клубных турнирах - Советский спорт
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16 мая 2019 21:12Футбол

Ассоциация европейских лиг выступила против изменений в европейских клубных турнирах

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) опубликовало заявление, в котором выступила против нововведений в Лиге чемпионов, ранее предложенные Ассоциацией европейских клубов (ЕСА).

«После встречи руководства клубов в Мадриде на прошлой неделе с участием более 240 европейских команд и встречи между Исполнительным комитетом УЕФА и Советом директоров европейских лиг в Ньоне европейские лиги по-прежнему твердо убеждены, что представленное предложение по реформированию европейских клубных соревнований приносит пользу нескольким богатым и доминирующим клубам, но наносят ущерб лигам и подавляющему большинству команд, выступающих во внутренних турнирах.

Европейская лига работает над изменениями, которые способствуют долгосрочной спортивной и финансовой устойчивости как европейских, так и национальных клубных соревнований.

При этом мы считаем, что для УЕФА необходимо с нуля начинать вносить изменения в проект клубных соревнований. В связи с этим УЕФА должен прийти к соглашению с Европейскими лигами и другими заинтересованными сторонами, чтобы защитить интересы всех профессиональных футбольных клубов в Европе.

Европейские лиги вместе с национальными ассоциациями несут ответственность за развитие профессионального футбола в своих странах и должны работать вместе в этом направлении», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

Напомним, что президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли два месяца назад на заседании руководимой им Европейской клубной ассоциации (ЕКА) был представлен «Проект 2024».

В Лиге чемпионов-2024/25, как и сейчас, должны принять участие 32 клуба. Но разбиты они будут не на восемь групп, а на четыре. Притом что максимальную квоту каждой страны предполагается оставить неизменной (не более пяти клубов), отбор в Лигу чемпионов, согласно проекту, сразу шесть команд каждой группы (24 из 32) должны автоматом сохранять прописку в турнире на следующий сезон.

Из восьми оставшихся вакансий лишь половина будет заполняться через национальные чемпионаты. Четыре путевки планируется отдать полуфиналистам Лиги Европы.

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