Мамаев расстроен реконструкцией внутреннего дворика Бутырской тюрьмы - Советский спорт
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16 мая 2019 21:23ФутболКоноплев Александр

Мамаев расстроен реконструкцией внутреннего дворика Бутырской тюрьмы

Мамаева отстранили от футбола и в СИЗО.

Закрытие на реконструкцию прогулочного дворика в следственном изоляторе «Бутырская тюрьма» расстроило находящегося там под арестом Павла Мамаева, передает «Интерфакс».

Полузащитник «Краснодара» любил играть на этой площадке в футбол вместе со своими сокамерниками. Позже администрация СИЗО решила заменить во дворике покрытие на более качественное и безопасное.

Арестанты «Бутырки» стали играть в футбол во время прогулок с февраля 2019 года, когда в учреждении прошел матч с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Тогда футболисты были подозреваемыми по делу о нанесении вреда здоровью и хулиганстве. 8 мая суд признал их виновными и приговорил Мамаева к 17, а Кокорина – к 18 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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