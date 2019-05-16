«Милан» готов платить Сарри три миллиона евро в год - Советский спорт
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16 мая 2019 23:09Футбол

«Милан» готов платить Сарри три миллиона евро в год

Главным тренером «Милана» в следующем сезоне может стать наставник «Челси» Маурицио Сарри.

Как сообщает Calciomercato, главный исполнительный директор итальянской команды Иван Газидис в ближайшие часы в Лондоне должен провести встречу с главным тренером «Челси» Маурицио Сарри, на которой 60-летнему специалисту будет предложено возглавить «Милан». Руководство «россонери» готово предложить Сарри трехлетний контракт с зарплатой в три миллиона евро за сезон.

По информации издания, нынешний главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо покинет команду по окончании текущего сезона. Также отмечается, что Сарри вряд ли сможет сохранить свой пост в «Челси», не смотря на третье место в чемпионате Англии и выход команды в финал Лиги Европы.

Добавим, что за два тура до окончания чемпионата Италии «Милан» занимает пятую строчку в турнирной таблице серии А, отставая от четвертого места, дающего права для участия в Лиге чемпионов на следующий сезон, на три очка.

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