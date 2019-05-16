«Милан» готов платить Сарри три миллиона евро в год

Как сообщает Calciomercato, главный исполнительный директор итальянской команды Иван Газидис в ближайшие часы в Лондоне должен провести встречу с главным тренером «Челси» Маурицио Сарри, на которой 60-летнему специалисту будет предложено возглавить «Милан». Руководство «россонери» готово предложить Сарри трехлетний контракт с зарплатой в три миллиона евро за сезон.
По информации издания, нынешний главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо покинет команду по окончании текущего сезона. Также отмечается, что Сарри вряд ли сможет сохранить свой пост в «Челси», не смотря на третье место в чемпионате Англии и выход команды в финал Лиги Европы.
Добавим, что за два тура до окончания чемпионата Италии «Милан» занимает пятую строчку в турнирной таблице серии А, отставая от четвертого места, дающего права для участия в Лиге чемпионов на следующий сезон, на три очка.
Армейцы победили! Все довольны!На «ЦСКА-Арена» прошла сессия медиаклуба хоккейной традиции «Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ сезона-2018/19. «Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA. Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте. Леонид Калошин: Проблема для VAR в России – не Иванов, а финансированиеПока видеоповторы используются судьями только в матчах решающих стадий Кубка России, но не за горами распространение VAR во всем нашем футболе. Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло. Хочешь на хоккей, плати 300 евро. И смотри, чтоб тебя не обманули!Путевые заметки корреспондента «Советского спорта». Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит. Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком. 12 лишних в списке Черчесова: Беленов, Нойштедтер, Ахметов и Смолов… Кто еще?Разбираемся, как будет выглядеть окончательная заявка сборной России в июньских матчах против Сан-Марино и Кипра. Супергол Овечкина и новая драма Словакии. Очень крутой день на ЧМ-2019! (видео)Италия никак не может забросить первую шайбу на турнире, а британцы дали бой США. «Кто ж знал, что они грохнут Канаду 7:4»Уникальный блог хоккейного болельщика: начнешь читать – не оторвешься! Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес. Рекорд! Сборная России одержала свою самую крупную победу в истории – 10:0Овечкина и Кузнецова прорвало! Оба забивали и отдавали. А Василевский засушил сухарь. Так крупно сборная России на ЧМ не побеждала. Финский бриллиант Каапо Какко – снова на льду! Что смотреть сегодня на ЧМСвободная Франция против скованной Канады, гремучие финны против северных соседей и могучие шведы против робкой Австрии – день на ЧМХ-2019 предстоит насыщенный. Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца. Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена. Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок? Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6. Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри. Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию. Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. Карпин опять не смог обыграть Семина. «Локомотив» вышел в финал Кубок РоссииЖелезнодорожники гроссмейстерски ликвидировали преимущество соперника, добытое ростовчанами в первом матче, и уверенно прошли в финал Кубка России. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.