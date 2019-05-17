Василий Кикнадзе: Вопрос в продолжении работы Семина с «Локомотивом» никогда не стоял - Советский спорт
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17 мая 2019 00:38Футбол

Василий Кикнадзе: Вопрос в продолжении работы Семина с «Локомотивом» никогда не стоял

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе, что результаты сезона не повлияют будущее главного тренера команды Юрия Семина.

- Повлияет ли выполнение задачи на сезон на будущее Семина? Вопрос в продолжении его работы с «Локомотивом» никогда и не стоял. Команда на ходу, играет в хороший привлекательный футбол. На трибунах много людей. Идем вперед, развиваемся, - цитируют Кикнадзе «Известия».

Напомним, что за два тура до окончания чемпионата России «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, которое дает прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

В среду, 15 мая, «Локомотив» в ответном матче ½ финала Кубка России переиграл «Ростов» (2:0) и по сумме двух встреч вышел в финал турнира, где 22 мая сыграет с «Уралом».

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