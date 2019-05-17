Полузащитник «Арсенала» Мхитарян пропустит финал Лиги Европы - Советский спорт
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17 мая 2019 01:05Футбол

Полузащитник «Арсенала» Мхитарян пропустит финал Лиги Европы

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить финальный матч Лиги Европы против «Челси».

Как сообщает The Times, руководство «Арсенала» намерено оставить Мхитаряна дома на время финального матча Лиги Европы, который пройдет в Баку. В лондонском клубе опасаются, что его присутствие станет угрозой безопасности и отвлечет остальную часть команды и ее сотрудников.

Ранее в пресс-службе УЕФА заявили, что у Мхитаряна не возникнет сложностей с въездом в Азербайджан на матч Лиги Европы с «Челси».

Напомним, что в текущем сезоне «Арсенал» уже играл в Баку – на групповом этапе с «Карабахом». На тот матч 30-летний армянский полузащитник также не полетел.

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