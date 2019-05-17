Полузащитник «Арсенала» Мхитарян пропустит финал Лиги Европы

Как сообщает The Times, руководство «Арсенала» намерено оставить Мхитаряна дома на время финального матча Лиги Европы, который пройдет в Баку. В лондонском клубе опасаются, что его присутствие станет угрозой безопасности и отвлечет остальную часть команды и ее сотрудников.
Ранее в пресс-службе УЕФА заявили, что у Мхитаряна не возникнет сложностей с въездом в Азербайджан на матч Лиги Европы с «Челси».
Напомним, что в текущем сезоне «Арсенал» уже играл в Баку – на групповом этапе с «Карабахом». На тот матч 30-летний армянский полузащитник также не полетел.
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