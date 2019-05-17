Тони Шунич: Встреча с «Енисеем» - самая важная игра в сезоне для «Динамо»

- Очень опасно играть с командой, которая уже ни за что не борется. Такие клубы иногда показывают очень хороший футбол, так как у них нет никакого страха, на них не давит ответственность за результат. Они просто выходят на поле и играют в свое удовольствие. Но мы на 100% подойдем к встрече со всей серьезностью - сейчас это фактически самая важная игра в сезоне для нас, - приводят слова Шунича «Известия».
Добавим, что встреча состоится 19 мая на стадионе «Центральный» в Красноярске и начнется в 14:00 по московскому времени.
После 28 туров чемпионата России «Динамо», набрав 31 очко, занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Енисей» с 19 очками располагается на 16-м месте.
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