Тони Шунич: Встреча с «Енисеем» - самая важная игра в сезоне для «Динамо» Защитник «Динамо» Тони Шунич поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 29-го тура чемпионата России против «Енисея».

- Очень опасно играть с командой, которая уже ни за что не борется. Такие клубы иногда показывают очень хороший футбол, так как у них нет никакого страха, на них не давит ответственность за результат. Они просто выходят на поле и играют в свое удовольствие. Но мы на 100% подойдем к встрече со всей серьезностью - сейчас это фактически самая важная игра в сезоне для нас, - приводят слова Шунича «Известия».

Добавим, что встреча состоится 19 мая на стадионе «Центральный» в Красноярске и начнется в 14:00 по московскому времени.

После 28 туров чемпионата России «Динамо», набрав 31 очко, занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Енисей» с 19 очками располагается на 16-м месте.