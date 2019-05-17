Перейра может продолжить карьеру в «Бетисе» или «Сельте» Уругваец покинет «Краснодар» по окончании сезона.

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра, покидающий клуб по окончании сезона, заявил, что может продолжить карьеру в Испании.

«Мой представитель был в Испании две недели назад, – приводит слова 29-летнего уругвайца El Mundo Deportivo. – Он рассказал мне о возможности перебраться туда.

У меня завершается контракт в России, и по семейным причинам я не буду его продлевать, хотя клуб хотел, чтобы я остался. Другие команды также проявляют интерес, но все дело в семье. Нам приходится сложно из-за языкового барьера. Мы решили уехать из России, а испанская лига мне всегда нравилась».

Претендентами на Перейру в примере называются «Бетис» и «Сельта».

«Бетис» – отличная команда, – добавил Перейра. – Все следят за лигой, и я в курсе положения дел. «Сельта» также прибавляет. В таких командах мне бы хотелось проявить себя и доказать, что я соответствую уровню лиги».

Напомним, Перейра выступает за «Краснодар» с 2013 года. До этого он никогда не играл в Европе. В составе «быков» он провел 199 матчей, забил 28 голов и сделал 32 результативные передачи.