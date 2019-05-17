«Ювентус» объявил об уходе Аллегри

Официальный сайт «Ювентуса» сообщил, что главный тренер Массимилиано Аллегри покинет команду по окончании нынешнего сезона. Специалист отказался от продления контракта до лета-2020.
18 мая состоится пресс-конференция с участием Аллегри и президента клуба Андре Аньелли.
При Аллегри «Ювентус» выиграл пять чемпионатов Италии, четыре Кубка и два Суперкубка страны. В 2017 году туринцы играли в финале Лиги чемпионов, где уступили «Реалу» (1:4).
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