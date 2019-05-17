Юрий Ковтун: «Спартаку» пора проявлять себя перед болельщиками Матч «Крылья» – «Спартак» пройдет 18 мая. Начало – 19.00 мск.

Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун не уверен в победе «Спартака» в выездном матче 29-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

– Для «Крыльев Советов» это будет домашний матч и им надо брать три очка. Есть подоплека, что в команде много игроков со спартаковским прошлым. У них будет большое желание проявить себя во встрече с бывшей командой. А что касается «Спартака», ему очень важны последние два матча, ведь тренер будет определяться в них по игрокам, по изменениям в команде на будущий сезон.

Самарцам отступать некуда. Им нужно бороться за выживание, пока есть шанс уйти из зоны стыков. А у «Спартака» нет стабильной игры. Нельзя сказать, что он сто процентов одержит победу. Хотя пора уже проявлять себе перед болельщиками. Да и турнирная ситуация диктует свое. Сейчас в команде неспокойная обстановка в связи с последними изменениями, и предстоящие матчи многое покажут, – приводит слова Ковтуна «Евро-футбол».

Матч «Крылья» – «Спартак» пройдет 18 мая на «Самара Арене». Начало – 19.00 мск.