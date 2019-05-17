Лапочкин – главный арбитр финала Кубка России-2018/19 - Советский спорт
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17 мая 2019 15:17ФутболКоноплев Александр

Лапочкин – главный арбитр финала Кубка России-2018/19

Москвичей и екатеринбуржцев рассудит петербуржец.

Петербуржец Сергей Лапочкин назначен главным арбитром финального матча Кубка России-2018/19 между «Локомотивом» и «Уралом». Встреча пройдет 22 мая на «Самара Арене».

Алексей Стипиди (Краснодар) и Адлан Хатуев (Грозный) будут ассистентами Лапочкина. Резервный судья встречи – Виталий Мешков (Дмитров), резервный ассистент судьи – Антон Аверьянов (Москва), видеопомощник арбитра – Сергей Карасев (Москва), ассистент видеопомощника – Михаил Вилков (Нижний Новгород). Геннадий Куличенков из Тулы назначен инспектором матча.

38-летний Лапочкин не обслуживал финалы Кубка России.

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