Пеп Гвардиола: Да не собираюсь я в «Ювентус» – сколько можно говорить? - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 мая 2019 16:25ФутболКоноплев Александр

Пеп Гвардиола: Да не собираюсь я в «Ювентус» – сколько можно говорить?

48-летний специалист остается в Англии.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подчеркнул, что не собирается переходить на работу в «Ювентус». Сегодня туринский клуб объявил о расставании с Массимилиано Аллегри.

– Да не собираюсь я в «Ювентус» – сколько раз я должен это говорить? Я не собираюсь в Италию. Я всем доволен в Манчестере и никуда не уйду. В следующем сезоне я буду тренером «Манчестер Сити», я говорил об этом много раз, – цитирует Гвардиолу Football Italia.

За три сезона в «Манчестер Сити» Гвардиола дважды приводил команду к победе в чемпионате Англии.

13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
17/05 16:00Хоккей
«Чехи были непрошибаемы и забили ерундовый гол. Это их мерзкий стиль!»Уникальный блог хоккейного болельщика. Начнешь читать – не оторвешься. Чемпионату мира посвящается. Часть четвертая.
15/05 21:30Футбол
Карпин опять не смог обыграть Семина. «Локомотив» вышел в финал Кубок РоссииЖелезнодорожники гроссмейстерски ликвидировали преимущество соперника, добытое ростовчанами в первом матче, и уверенно прошли в финал Кубка России.
16/05 20:00Футбол
«Баннером с яйцами напомнили Аленичеву его слова о Старкове»В воскресенье Красноярск попрощается с РПЛ матчем «Енисей» – «Динамо». Один из лидеров местного фанатского движения, представившийся Андреем, рассказал, как главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев стал персоной нон-грата в городе.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
15/05 18:00Футбол
Леонид Калошин: Проблема для VAR в России – не Иванов, а финансированиеПока видеоповторы используются судьями только в матчах решающих стадий Кубка России, но не за горами распространение VAR во всем нашем футболе.
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
17/05 15:30Футбол
«Локо» – 2-й, «Краснодар» – 3-й? Две причины, по которым этот расклад неблагоприятенЮрий Цыбанев объясняет, почему на позициях в лигочемпионской зоне желательна рокировка.
04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
16/05 09:00Хоккей
Хочешь на хоккей, плати 300 евро. И смотри, чтоб тебя не обманули!Путевые заметки корреспондента «Советского спорта».
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
17/05 00:00Хоккей
Какко, мы скучали! Финский вундеркинд снова забил супергол. Итоги дня на ЧМ-2019Канада, Швеция, Финляндия и Чехия легко выиграли свои матчи.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
16/05 17:00Теннис
Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
17/05 09:00Хоккей
«Каролина» – все. «Бостон» вышел в финал Кубка Стэнли впервые с 2013 годаРешающий матч «медведи» выиграли всухую.
16/05 22:00Футбол
Артем Фидлер: Драка с Фернандешем в 2017-м? Это была провокация35-летний капитан «Урала» рассказал, как его команда пробилась в финал Кубка России, в котором екатеринбуржцы, как и два года назад, сыграют с «Локомотивом».
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
Новости
17:18 Футбол Почеттино избежал дисквалификации на финал Лиги чемпионов
17:13 Футбол «Бавария» сыграет товарищеский матч с клубом девятой лиги
17:04 Футбол Осенью сборная России сможет сыграть на новом стадионе «Динамо»
16:57 Хоккей «Йокерит» выменял у «Салавата» права на двух хоккеистов из НХЛ
16:45 Хоккей «Магнитка» будет играть на «финской» площадке
16:39 Футбол Глушаков не сыграет с «Крыльями Советов»
16:34 Футбол Касорла вызван в сборную Испании
16:25 Футбол Пеп Гвардиола: Да не собираюсь я в «Ювентус» – сколько можно говорить?
16:16 Хоккей Малкину не нравится большое число иностранных тренеров в КХЛ
16:03 Футбол Икер Касильяс: Объявлю о завершении карьеры, когда наступит нужный момент
15:54 Футбол Испанский журналист: Гризманн не смог отказать Месси
15:42 Футбол УЕФА – «Арсеналу»: Очень сожалеем о проблемах, с которыми столкнулись болельщики
15:29 Теннис Федерер снял с турнира в Риме из-за травмы, Циципас вышел в полуфинал
15:17 Футбол Лапочкин – главный арбитр финала Кубка России-2018/19
15:05 Футбол До сентября «Тамбов» будет играть в Саранске
14:58 Футбол Владимир Ильин: Я не позволял себе оскорблений по национальному признаку
14:51 Футбол Юрий Ковтун: «Спартаку» пора проявлять себя перед болельщиками
14:48 Хоккей В Кубке Стэнли осталось двое россиян
14:43 Биатлон Дальмайер объявила о завершении карьеры
14:31 Футбол Источник: Головин может сменить Озила в «Арсенале» или Эриксена в «Тоттенхэме»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика