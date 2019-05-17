Пеп Гвардиола: Да не собираюсь я в «Ювентус» – сколько можно говорить?

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подчеркнул, что не собирается переходить на работу в «Ювентус». Сегодня туринский клуб объявил о расставании с Массимилиано Аллегри.
– Да не собираюсь я в «Ювентус» – сколько раз я должен это говорить? Я не собираюсь в Италию. Я всем доволен в Манчестере и никуда не уйду. В следующем сезоне я буду тренером «Манчестер Сити», я говорил об этом много раз, – цитирует Гвардиолу Football Italia.
За три сезона в «Манчестер Сити» Гвардиола дважды приводил команду к победе в чемпионате Англии.
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