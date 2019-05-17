«Бавария» сыграет товарищеский матч с клубом девятой лиги

Клуб девятой немецкой лиги «Линдау» сыграет с «Баварией» на свое 100-летие. Как сообщает официальный сайт мюнхенцев, встреча пройдет 29 мая в Линдау (24 000 жителей) на стадионе «Ройтинер Штрассе» вместимостью 2000 мест. Любопытно, что в матче открытия этой арены в 1934 году также играли «Бавария» и «Линдау». Та встреча завершилась со счетом 3:2.
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