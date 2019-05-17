Черевченко может стать главным тренером «Црвены Звезды» Нынешний наставник тульского «Арсенала» Игорь Черевченко в следующем сезоне может возглавить сербскую «Црвену Звезду».

Как сообщает HotSport.rs, 44-летний специалист заменит на посту главного тренера Владана Милоевича, под руководством которого «Црвена Звезда» по итогам этого сезона в пятый раз в своей истории стала чемпионом Сербии.

Напомним, что тульский «Арсенал» под за два тура до окончания чемпионата России занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая идущему на пятом месте ЦСКА лишь по дополнительным показателям.

Ранее Черевченко работал главным тренером в «Локомотиве» (2015/16) и «Балтике» (2017/18).