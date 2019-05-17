Александер Чеферин: Не намерены проводить матчи еврокубков в выходные - Советский спорт
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17 мая 2019 20:37Футбол

Александер Чеферин: Не намерены проводить матчи еврокубков в выходные

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал возможные нововведения в европейских клубных турнирах.

- Это была важная встреча с нашими ассоциациями-членами, на которой мы могли узнать их мнение о том, как должны выглядеть наши клубные турниры в будущем. Было высказано много разных мнений, и мы учтем их в этом вопросе.

Я был воодушевлен положительным откликом на процесс консультаций и солидарностью между ассоциациями, а также признанием со стороны более крупных ассоциаций необходимости вносить больший вклад в интересах малых стран.

Мы по-прежнему сосредоточены на том, чтобы найти тот путь вперед, который отвечает нуждам игры во всей Европе, а не только на крупных рынках. Только УЕФА распределяет деньги по всему континенту, и к этой ответственности мы относимся очень серьезно.

Я с радостью еще раз озвучил нашу позицию, что мы не намерены проводить матчи еврокубков в выходные, за исключением финала Лиги чемпионов, - цитирует Чеферина пресс-служба УЕФА.

Ранее ассоциация европейских лиг выступила против изменений в европейских клубных турнирах.

Напомним, что президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли два месяца назад на заседании руководимой им Европейской клубной ассоциации (ЕКА) был представлен «Проект 2024».

В Лиге чемпионов-2024/25, как и сейчас, должны принять участие 32 клуба. Но разбиты они будут не на восемь групп, а на четыре. Притом что максимальную квоту каждой страны предполагается оставить неизменной (не более пяти клубов), отбор в Лигу чемпионов, согласно проекту, сразу шесть команд каждой группы (24 из 32) должны автоматом сохранять прописку в турнире на следующий сезон.

Из восьми оставшихся вакансий лишь половина будет заполняться через национальные чемпионаты. Четыре путевки планируется отдать полуфиналистам Лиги Европы.

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