УЕФА больше не имеет претензий к «Интеру» и «Астане» - Советский спорт
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17 мая 2019 20:46ФутболКоноплев Александр

УЕФА больше не имеет претензий к «Интеру» и «Астане»

«Астану» не накажут за нарушение ФФП.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте сообщил, что итальянский «Интер», казахстанская «Астана» и турецкий «Бешикташ» выполнили условия мировых соглашений. Ранее к клубам были претензии со стороны комитета по финансовому контролю клубов. Они были предупреждены о нарушении правил финансового фэйр-плей.

Турецкий «Трабзонспор» так и не смог выполнить поставленные УЕФА условия. Дело клуба передано в арбитражную палату, где сейчас разбирается дело «Манчестер Сити».

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