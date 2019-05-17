УЕФА больше не имеет претензий к «Интеру» и «Астане» «Астану» не накажут за нарушение ФФП.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте сообщил, что итальянский «Интер», казахстанская «Астана» и турецкий «Бешикташ» выполнили условия мировых соглашений. Ранее к клубам были претензии со стороны комитета по финансовому контролю клубов. Они были предупреждены о нарушении правил финансового фэйр-плей.

Турецкий «Трабзонспор» так и не смог выполнить поставленные УЕФА условия. Дело клуба передано в арбитражную палату, где сейчас разбирается дело «Манчестер Сити».