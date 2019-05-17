«Митьюлланд» обыграл «Брондбю» и впервые в своей истории выиграл Кубок Дании - Советский спорт
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17 мая 2019 20:54Футбол

«Митьюлланд» обыграл «Брондбю» и впервые в своей истории выиграл Кубок Дании

Футболисты «Митьюлланда» в серии пенальти обыграли «Брондбю» в финальном матче Кубка Дании.

Основное время матча, который прошел в пятницу, 17 мая, на стадионе «Паркен» в Копенгагене завершилось вничью – 1:1. В составе гостей голом отметился Киан Хансен (6-я минута). У хозяев поля точным ударом отметился Доминик Кайзер (21).

В дополнительное время командам также не удалось выявить победителя, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «Митьюлланда» - 4:3.

Таким образом, «Мидтьюлланн» в первые в своей истории стал обладателем Кубка Дании. Ранее команда четыре раза участвовала в финалах турнира (2003, 2005, 2010, 2011).

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