В четверг на заседании РФС обсудят изменение лимита на легионеров

Проект повестки дня включает в себя следующие стратегические вопросы:
- «Сборные»: Доклад о состоянии дел по направлению «Работа со сборными». Концепция работы вертикали сборных.
- «Сотрудничество с международными регуляторами»: согласование целей для включения в Программу FIFA Forward.
- «Региональная работа»: О выполнении Программы финансовой помощи региональным федерациям по футболу и их объединениям в 2018 году и параметрах финансовой помощи на 2019 год.
- О лимите на «легионеров» и иных регламентных требованиях к командам, участвующим в профессиональных всероссийских соревнованиях, начиная со спортивного сезона 2020/2021.
Напомним, что в российской премьер-лиге до конца сезона-2019/20 действует лимит по системе «6+5».
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