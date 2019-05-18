В четверг на заседании РФС обсудят изменение лимита на легионеров В четверг, 23 мая, в Доме футбола пройдет очередное заседание Исполкома РФС.

Проект повестки дня включает в себя следующие стратегические вопросы:

- «Сборные»: Доклад о состоянии дел по направлению «Работа со сборными». Концепция работы вертикали сборных.

- «Сотрудничество с международными регуляторами»: согласование целей для включения в Программу FIFA Forward.

- «Региональная работа»: О выполнении Программы финансовой помощи региональным федерациям по футболу и их объединениям в 2018 году и параметрах финансовой помощи на 2019 год.

- О лимите на «легионеров» и иных регламентных требованиях к командам, участвующим в профессиональных всероссийских соревнованиях, начиная со спортивного сезона 2020/2021.

Напомним, что в российской премьер-лиге до конца сезона-2019/20 действует лимит по системе «6+5».