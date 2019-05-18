Леонарду Жардим: Думаю, что каждая команда находится на своем месте в турнирной табли

- В роли тренера я стараюсь всегда быть откровенным со своими подопечными, стараюсь говорить им правду. Мы несем ответственность за происходящее.
Я думаю, что каждая команда находится на своем месте в турнирной таблице. Если мы думаем, что заслуживаем большего, то нужно доказать это на поле. Нам предстоит матч с командой, у которой такая же цель, что и у нас. «Амьен» хорошо обороняется, их игроки очень организованы, - приводит слова Жардима пресс-служба клуба.
Напомним, что встреча состоится в субботу, 18 мая, и начнется в 22:00 по московскому времени.
За два тура до окончания чемпионата «Монако», имея в активе 33 очка, располагается на 17-й строчке в турнирной таблице лиги 1.
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