Леонарду Жардим: Думаю, что каждая команда находится на своем месте в турнирной табли Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим – о предстоящем домашнем матче 37-го тура чемпионата Франции с «Амьеном».

- В роли тренера я стараюсь всегда быть откровенным со своими подопечными, стараюсь говорить им правду. Мы несем ответственность за происходящее.

Я думаю, что каждая команда находится на своем месте в турнирной таблице. Если мы думаем, что заслуживаем большего, то нужно доказать это на поле. Нам предстоит матч с командой, у которой такая же цель, что и у нас. «Амьен» хорошо обороняется, их игроки очень организованы, - приводит слова Жардима пресс-служба клуба.

Напомним, что встреча состоится в субботу, 18 мая, и начнется в 22:00 по московскому времени.

За два тура до окончания чемпионата «Монако», имея в активе 33 очка, располагается на 17-й строчке в турнирной таблице лиги 1.