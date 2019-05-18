Массимилиано Аллегри: Не знаю, кто заменит меня, «Ювентус» выберет отличного тренера

«На создание этого «Ювентуса» ушло пять лет, но теперь все. Жизнь идет, все приходит и уходит. Сейчас я поеду домой, а потом немного отдохну у моря.
Не знаю, кто заменит меня, но «Ювентус» выберет отличного тренера, потому что это отличный клуб. Это были пять лет прекрасной любви. Пять лет для меня - это так много!» - цитирует Аллегри Football Italia.
51-летний Аллегри возглавил «Ювентус» летом 2014 года, сменив у руля команды Антонио Конте. Под руководством Аллегри команда пять раз подряд выиграла чемпионат Италии, завоевала 11 трофеев и дважды вышла в финал Лиги чемпионов.
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