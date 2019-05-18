Массимилиано Аллегри: Не знаю, кто заменит меня, «Ювентус» выберет отличного тренера Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал свой уход из туринского клуба.

«На создание этого «Ювентуса» ушло пять лет, но теперь все. Жизнь идет, все приходит и уходит. Сейчас я поеду домой, а потом немного отдохну у моря.

Не знаю, кто заменит меня, но «Ювентус» выберет отличного тренера, потому что это отличный клуб. Это были пять лет прекрасной любви. Пять лет для меня - это так много!» - цитирует Аллегри Football Italia.

51-летний Аллегри возглавил «Ювентус» летом 2014 года, сменив у руля команды Антонио Конте. Под руководством Аллегри команда пять раз подряд выиграла чемпионат Италии, завоевала 11 трофеев и дважды вышла в финал Лиги чемпионов.