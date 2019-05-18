Рэшфорд приостановил переговоры с «Манчестер Юнайтед» о новом контракте Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд приостановил переговоры с клубом по поводу нового контракта.

Как сообщает The Sun, 21-летний англичанин хочет быть уверен в долгосрочных перспективах клуба.

Нынешний контракт Рэшфорда с манкунианцами истекает летом 2020 года. В контракте есть опция автоматического продления на год, которой «МЮ» может воспользоваться, если сторонам не удастся договориться.

В клубе хотят, чтобы Маркус продлил соглашение на два года.

В сезоне-2018/19 Рэшфорд провел за «МЮ» 47 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.