Сарри может возглавить «Ювентус» Новым главным тренером «Ювентуса» может стать наставник «Челси» Маурицио Сарри, сообщает Sportitalia.

Ранее туринцы объявили об уходе Массимилиано Аллегри. Сообщается, что воссоединение с форвардом Гонсало Игуаином, которого не собирается приобретать «Челси», является одним из плюсов для Сарри.

Аллегри возглавил «Ювентус» летом 2014 года. В последующие пять сезонов туринцы неизменно становились чемпионами Италии, а также дважды доходили до финала Лиги чемпионов.