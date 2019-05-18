Сарри может возглавить «Ювентус»

Ранее туринцы объявили об уходе Массимилиано Аллегри. Сообщается, что воссоединение с форвардом Гонсало Игуаином, которого не собирается приобретать «Челси», является одним из плюсов для Сарри.
Аллегри возглавил «Ювентус» летом 2014 года. В последующие пять сезонов туринцы неизменно становились чемпионами Италии, а также дважды доходили до финала Лиги чемпионов.
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