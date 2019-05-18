Рамос попросил Переса не покупать Погба в «Реал» Капитан «Реала» Серхио Рамос выступил против приобретения полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает Don Balon.

По информации издания, защитник попросил президента клуба Флорентино Переса не осуществлять трансфер.

По его мнению, это отрицательно скажется на атмосфере в раздевалке. Рамос сравнил поведение француза с поведением валлийского вингера Гарета Бэйла.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов заплатить «МЮ» за Погба 150 миллионов евро.