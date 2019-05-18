Рамос попросил Переса не покупать Погба в «Реал»

По информации издания, защитник попросил президента клуба Флорентино Переса не осуществлять трансфер.
По его мнению, это отрицательно скажется на атмосфере в раздевалке. Рамос сравнил поведение француза с поведением валлийского вингера Гарета Бэйла.
Ранее сообщалось, что «Реал» готов заплатить «МЮ» за Погба 150 миллионов евро.
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