Моуринью надеется вернуться к работе в июле - Советский спорт
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18 мая 2019 11:33ФутболСпирин Дмитрий

Моуринью надеется вернуться к работе в июле

Жозе Моуринью заявил, что рассчитывает возобновить работу будущим летом.

«У меня много качеств и одним из них является уважение к другим клубам и их руководству. Я никогда не говорил, что такой-то клуб хотел меня и связывался со мной. Когда покинул «Манчестер Юнайтед» в декабре, я сразу принял решение, что хочу возобновить работу с лета. Надеюсь вернуться к тренерской деятельности в июле с проектом, который мне действительно понравится», - приводит слова Моуринью Goal.com.

Ранее Моуринью тренировал «Бенфику», «Лейрию», «Порту», «Челси» (дважды), «Интер» и «Реал».

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