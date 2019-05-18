Моуринью надеется вернуться к работе в июле

«У меня много качеств и одним из них является уважение к другим клубам и их руководству. Я никогда не говорил, что такой-то клуб хотел меня и связывался со мной. Когда покинул «Манчестер Юнайтед» в декабре, я сразу принял решение, что хочу возобновить работу с лета. Надеюсь вернуться к тренерской деятельности в июле с проектом, который мне действительно понравится», - приводит слова Моуринью Goal.com.
Ранее Моуринью тренировал «Бенфику», «Лейрию», «Порту», «Челси» (дважды), «Интер» и «Реал».
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