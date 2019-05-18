Зидан объяснил, почему сделал сына вторым вратарем, а не Лунина Главный тренер «Реала» сделал сына Луку Зидана вторым вратарем команды в следующем сезона.

Руководство «Реала» настаивает на том, чтобы вторым вратарем команды был украинец Андрей Лунин, который на правах аренды в этом сезоне играет в «Леганесе».

Зинедин Зидан прокомментировал решение сделать сына, Луку, вторым голкипером «Реала».

«Я не просил руководство «Реала» делать его вторым голкипером. Посмотрим, что произойдет дальше. Это больше похоже на слухи. Вратарский вопрос? Это будет моим решением, и оно будет весьма понятным. Я являюсь тренером и всегда буду делать то, что посчитаю нужным. Если ситуация будет обстоять иначе, уйду», - цитирует французского специалиста El Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что «Леганес» уже обратился к руководству «Реала» с предложением о продлении арендного соглашения с украинским вратарем Луниным.

Лука Зидан в нынешнем сезоне сыграл за первую команду «Реала» всего один матч.