Стало известно, из-за кого Аллегри покинул «Ювентус»

Официальный сайт «Ювентуса» накануне сообщил, что главный тренер Массимилиано Аллегри покинет команду по окончании нынешнего сезона. Специалист отказался от продления контракта до лета-2020.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Аллегри попросил повышения зарплаты в новом контракте с 7,5 млн евро в год до суммы более 10 млн. Переговоры между клубом и тренером не увенчались успехом.
Второй причиной ухода Аллегри со своего поста стали разногласия с руководством «Ювентуса». 51-летний специалист считал, что команду нужно усиление, чтобы бороться за победу в Лиге чемпионов. Однако Павел Недвед и Фабио Паратичи не разделяли с ним этой позиции.
Кроме того, Аллегри остался недоволен поведением Недведа и Паратичи после первого матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2). Руководители туринского клуба доказывали президенту Андреа Аньелли, что время Аллегри закончилось.
Последнее, Аллегри не нравилось, что клуб оказывал большое давление на команду относительно Лиги чемпионов.
При Аллегри «Ювентус» выиграл пять чемпионатов Италии, четыре Кубка и два Суперкубка страны. В 2017 году туринцы играли в финале Лиги чемпионов, где уступили «Реалу» (1:4).
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал. «Бавария» деградировала, но чемпионом все равно станет. Или нет?Казалось, «Баварии» уже не может помешать ничто. Это признал даже тренер «Боруссии» Люсьен Фавре. Но теперь у Дортмунда есть шанс. Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию. Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Какко, мы скучали! Финский вундеркинд снова забил супергол. Итоги дня на ЧМ-2019Канада, Швеция, Финляндия и Чехия легко выиграли свои матчи. Барбашев забил на 35 секунде матча! «Сент-Луис» сравнял счет в серииНо главным героем в составе «музыкантов» стал голкипер Джордан Биннингтон. В 35 Гарик – ягодка опять? Какая судьба ждет Игоря ДенисоваВ пятницу бывший капитан «Локомотива» отмечает день рождения, который может стать для него последним в качестве профессионального футболиста. Разбираемся, в чем дело, и прогнозируем дальнейшее развитие событий. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. «Краснодар» в шаге от Лиги чемпионов. Интриги 29-го тура РПЛЧего ждать от предпоследнего тура чемпионата России? Есть несколько интересных моментов. «Каролина» – все. «Бостон» вышел в финал Кубка Стэнли впервые с 2013 годаРешающий матч «медведи» выиграли всухую. Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок? Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит. «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева. «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. «Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA. Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. Только не финны! На кого лучше попасть сборной России в четвертьфиналеОбозреватель «Советского спорта» Алексей Андронов – о возможных соперниках сборной России в плей-офф чемпионата мира. Гений Какко против дворников (зачеркнуто!) дебютантов. Что смотреть сегодня на ЧМ«Советский спорт» рассказывает, что ожидать от матчей хоккейного чемпионата мира, которые пройдут сегодня. Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2. Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем. «Чехи были непрошибаемы и забили ерундовый гол. Это их мерзкий стиль!»Уникальный блог хоккейного болельщика. Начнешь читать – не оторвешься. Чемпионату мира посвящается. Часть четвертая.
«Баннером с яйцами напомнили Аленичеву его слова о Старкове»В воскресенье Красноярск попрощается с РПЛ матчем «Енисей» – «Динамо». Один из лидеров местного фанатского движения, представившийся Андреем, рассказал, как главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев стал персоной нон-грата в городе. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.