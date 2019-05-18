Стало известно, из-за кого Аллегри покинул «Ювентус» Итальянские СМИ назвали четыре причины ухода Массимилиано Аллегри с поста главного тренера «Ювентуса».

Официальный сайт «Ювентуса» накануне сообщил, что главный тренер Массимилиано Аллегри покинет команду по окончании нынешнего сезона. Специалист отказался от продления контракта до лета-2020.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Аллегри попросил повышения зарплаты в новом контракте с 7,5 млн евро в год до суммы более 10 млн. Переговоры между клубом и тренером не увенчались успехом.

Второй причиной ухода Аллегри со своего поста стали разногласия с руководством «Ювентуса». 51-летний специалист считал, что команду нужно усиление, чтобы бороться за победу в Лиге чемпионов. Однако Павел Недвед и Фабио Паратичи не разделяли с ним этой позиции.

Кроме того, Аллегри остался недоволен поведением Недведа и Паратичи после первого матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2). Руководители туринского клуба доказывали президенту Андреа Аньелли, что время Аллегри закончилось.

Последнее, Аллегри не нравилось, что клуб оказывал большое давление на команду относительно Лиги чемпионов.

При Аллегри «Ювентус» выиграл пять чемпионатов Италии, четыре Кубка и два Суперкубка страны. В 2017 году туринцы играли в финале Лиги чемпионов, где уступили «Реалу» (1:4).