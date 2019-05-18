СМИ: «Спартак» потребовал от «Фенербахче» 15 млн евро за Зе Луиша - Советский спорт
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18 мая 2019 15:43ФутболСметанникова Дарья

СМИ: «Спартак» потребовал от «Фенербахче» 15 млн евро за Зе Луиша

Нападающий «Спартака» Зе Луиш может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Стало известно, что «Фенербахче» обращался в «Спартак» с просьбой о покупке нападающего Зе Луиша.

Как сообщает Futbol Arena, «Спартак» запросил у турецкого клуба за 28-летнего форварда 15 млн евро. «Фенербахче» готов предложить за игрока 4 миллиона евро.

Контракт Зе Луиша со «Спартаком» действует до лета 2021 года. В чемпионате России-2018/19 он забил 9 мячей и сделал 4 результативные передачи в 23 матчах.

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