СМИ: «Спартак» потребовал от «Фенербахче» 15 млн евро за Зе Луиша

Стало известно, что «Фенербахче» обращался в «Спартак» с просьбой о покупке нападающего Зе Луиша.
Как сообщает Futbol Arena, «Спартак» запросил у турецкого клуба за 28-летнего форварда 15 млн евро. «Фенербахче» готов предложить за игрока 4 миллиона евро.
Контракт Зе Луиша со «Спартаком» действует до лета 2021 года. В чемпионате России-2018/19 он забил 9 мячей и сделал 4 результативные передачи в 23 матчах.
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