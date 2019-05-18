«Уфа» дома проиграла «Оренбургу»

«Уфа» на своем поле принимала «Оренбург» и проиграла со счетом 0:2.
В составе победителей отличились Рикарду Алвеш (15-я минута) и Даниел Мишкич (87)
Благодаря победе «Оренбург» поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 40 очков. «Уфа» с 26 очками идет на 14-й позиции.
В заключительном туре РПЛ команда Вадима Евсеева сыграет в гостях с «Локомотивом», а подопечные Владимира Федотова примут «Спартак». Оба матча пройдут 26 мая.
«Уфа» точно сыграет стыковые матчи с клубом ФНЛ за право остаться в премьер-лиге. Уфимская команда уже не сможет догнать «Динамо», идущее на 12-м месте.
РПЛ
29-й тур
«Уфа» - «Оренбург» - 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – 15 Рикарду Алвеш, 0:2 – 87 Мишкич.
«Уфа»: Беленов, Йокич, Живоглядов, Аликин, Карп (Салатич, 46), Сысуев (Алиев, 37), Тилль, Неделчару, Никитин, Игбоун, Вомбергар (Бизяк, 66).
«Оренбург»: Фролов, Шахов, Сиваков, Терехов, Малых, Мишкич, Рикарду Алвеш, Попович, Козлов, Деспотович, Сутормин.
Предупреждения: Салатич (73), Аликин (83).