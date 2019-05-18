Роналду признали MVP этого сезона чемпионата Италии - Советский спорт
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18 мая 2019 17:40ФутболСметанникова Дарья

Роналду признали MVP этого сезона чемпионата Италии

На основе данных статистических агентств Opta Sport и Netco Sports определены лучшие футболисты серии А в сезоне-2018/19.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан самым ценным игроком (MVP) серии А в сезоне-2018/19. Об этом сообщает Football Italia.

В этом сезоне португалец провел 33 матча в серии А, забив 22 мяча и отдав 11 голевых передач. В присвоении награды учитывались выступления футболиста в чемпионате Италии, Кубке Италии и матче за Суперкубок.

Лучшим вратарем стал Самир Ханданович из «Интера», лучшим защитником – Калиду Кулибали («Наполи»), лучшим полузащитником – Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), лучшим нападающим – Фабио Квальяррелла («Сампдория»), лучшим молодым футболистом Николо Дзаньоло («Рома»).

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