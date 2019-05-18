Чалов опередил Азмуна в списке бомбардиров РПЛ В данный момент в Москве проходит матч 29-го тура российской премьер-лиги между ЦСКА и «Ахматов».

На 64-й минуте матча счет в игре открыл нападающий ЦСКА Федор Чалов. Форвард реализовал пенальти после нарушения правил на нем же.

Таким образом, в активе Чалова стало 13 голов в чемпионате России. Нападающий армейцев обогнал форварда «Зенита» Сердара Азмуна, на счету которого 12 голов.

Кроме того, Чалов лидирует в чемпионате России по системе «гол+пас» - 20 очков. В активе 21-летнего футболиста восемь результативных передач.