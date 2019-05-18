«Крылья Советов» - «Спартак»: стали известны составы команд

Тренерские штабы «Крыльев Советов» и «Спартака» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура.
«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Денисов, Шишкин, Бурлак, Зотов, Самарджич, Ткачук, Мохаммед, Зиньковский, Яковлев, Шейдаев.
«Спартак» (Москва): Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Фернанду, Зе Луиш, Адриану.
Матч между командами состоится сегодня, 18 мая, в 19:00 по московскому времени.
После 28 туров «Крылья Советов» с 28 очками занимают 13-е место в турнирной таблице. «Спартак» идет на четвертой позиции с 46 очками.
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