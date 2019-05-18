Криштиану Роналду требует у «Ювентуса» назначить Анчелотти главным тренером

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду потребовал у руководства «Ювентуса» подписать контракт с Карло Анчелотти, сообщает Football Italia.
Португалец работал с итальянским специалистом в мадридском «Реале» с 2013 по 2015 год. Анчелотти известен тем, что привел «бланкос» к десятой победе в Лиге чемпионов, чего не могли добиться девять главных тренеров.
Анчелотти – единственный тренер в истории, выигравший чемпионаты Италии, Англии, Франции и Германии. В данный момент Анчелотти работает главным тренером «Наполи»
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