Криштиану Роналду требует у «Ювентуса» назначить Анчелотти главным тренером Тренер «Наполи» может возглавить «Ювентус».

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду потребовал у руководства «Ювентуса» подписать контракт с Карло Анчелотти, сообщает Football Italia.

Португалец работал с итальянским специалистом в мадридском «Реале» с 2013 по 2015 год. Анчелотти известен тем, что привел «бланкос» к десятой победе в Лиге чемпионов, чего не могли добиться девять главных тренеров.

Анчелотти – единственный тренер в истории, выигравший чемпионаты Италии, Англии, Франции и Германии. В данный момент Анчелотти работает главным тренером «Наполи»