«Крылья Советов» – «Спартак». Зе Луиш открыл счет с пенальти - Советский спорт
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18 мая 2019 19:24ФутболКоноплев Александр

«Крылья Советов» – «Спартак». Зе Луиш открыл счет с пенальти

Зе Луиш забил 25-й мяч в чемпионате России.

В матче 29-го тура «Крылья Советов» – «Спартак» забит первый мяч. На 18-й минуте форвард гостей Зе Луиш реализовал пенальти, назначенный за фол Рабиу против Лоренсо Мельгарехо.

Это 25-й гол Зе Луиша в премьер-лиге и 35-й за москвичей во всех турнирах.

На данный момент красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата.

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