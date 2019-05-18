«Крылья Советов» – «Спартак». Зе Луиш открыл счет с пенальти

В матче 29-го тура «Крылья Советов» – «Спартак» забит первый мяч. На 18-й минуте форвард гостей Зе Луиш реализовал пенальти, назначенный за фол Рабиу против Лоренсо Мельгарехо.
Это 25-й гол Зе Луиша в премьер-лиге и 35-й за москвичей во всех турнирах.
На данный момент красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата.
«Крылья Советов» - «Спартак». Онлайн
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